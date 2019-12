Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hausbewohnerin begegnet Einbrechern

Mehlingen (ots)

Eine Anwohnerin in der Königstraße ist am späten Montagabend Einbrechern begegnet. Die 54-Jährige hatte bereits sämtliche Lichter im Haus ausgeschaltet und wollte sich Schlafen legen, als ihr Hund anschlug. Die 54-Jährige hörte Geräusche auf ihrer Terrasse und schaute nach. Als sie vom Wohnzimmer aus hinausblickte, wurde die Frau plötzlich vom grellen Schein einer Taschenlampe geblendet. Offensichtlich waren Einbrecher in ihren Garten eingedrungen. Die Täter leuchteten der Frau direkt ins Gesicht, dann flüchteten sie. Die 54-Jährige kam mit dem Schrecken davon. |erf

