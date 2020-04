Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Trecker-Gespanne entwendet (Folgemeldung)

Werl-Arnsberg (ots)

Von einer Baustelle nahe der Autobahn-Raststätte Haarstrang sind in der Zeit von Sonntag, 15:00 Uhr, bis Montag, 06:00 Uhr, zwei Trecker, einer des Herstellers John Deere und einer von Claas, entwendet worden. Reifenspuren deuten darauf hin, dass die beiden Fahrzeuge mit ihren angehängten Muldenkippern auf Tieflader verladen wurden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden.

Die beiden Gespanne konnten am Dienstag in Arnsberg-Oeventrop im Bereich der Straße "Brumlingsen" wieder aufgefunden werden. Zumindest ein Trecker wurde von den Tätern zwischenzeitlich nachgetankt. Nach Zeugenaussagen befanden sich die Gespanne auch im Bereich des Waldparkplatzes Hagensberg bei Hirschberg und an einer Waldschneise, circa 500 Meter vor dem Abstellort in der Straße "Brumlingsen". Die Kriminalpolizei sucht auch weiterhin noch Zeugen, die gegebenenfalls Personen an den Gespannen beim Nachtanken oder im Bereich der zwischenzeitlichen Abstellorte gesehen haben könnten. (reh)

