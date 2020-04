Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Polizei sucht den Fahrer eines schwarzen Mercedes Vito

Bad Sassendorf (ots)

Die Polizei bilanzierte nach einer Unfallflucht am Steinkuhler Weg / Neuer Weg einen leicht verletzten Kraftfahrzeugrollerfahrer und schätzungsweise 2.000 Euro Sachschaden. Ein 29-jähriger Rollerfahrer aus Bad Sassendorf befuhr, gegen 17.10 Uhr, den Steinkuhler Weg in Richtung Neuer Weg, um dort nach rechts auf den Neuer Weg weiterzufahren. An der Straßeneinmündung Steinkuhler Weg / Neuer Weg stand neben ihm ein schwarzer Mercedes Vito mit getönten Scheiben. Als dieser in die gleiche Richtung anfuhr, touchierte er den Kradfahrer, wodurch dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Fahrer des Vito setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den 29-Jährigen zu kümmern. Die Kriminalpolizei bittet den Mercedes-Fahrer oder auch weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

