Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei nimmt mutmaßlichen Messerstecher fest

Lippstadt (ots)

Die Polizei nahm am Donnerstagnachmittag einen 40-jährigen, mutmaßlichen Messerstecher fest. Der 40-Jährige und sein 45-Jahre altes Opfer hatten im Bereich der Josefstraße Alkohol konsumiert. Es kam zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern aus Lippstadt, wobei das Opfer anschließend eine Stichverletzung davon trug. Der 45-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Messerstecher vorläufig fest und veranlasste eine Blutprobe. In der Nähe des Tatortes stellten die Beamten ein Messer sicher, welches der Tatverdächtige bei der Auseinandersetzung verwendet haben könnte. (reh)

