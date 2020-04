Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest - Bewaffnete Räuber festgenommen

Lippstadt (ots)

Die Polizei konnte heute einen 20-jährigen Mann aus Lippstadt und eine 24-jährige Frau aus Wadersloh, nach einem mutmaßlichen bewaffneten Raubdelikt zum Nachteil eines 49-jährigen Mannes aus Porta Westfalica, festnehmen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hatte sich die Frau, die den 49-jährigen über das Internet kennengelernt hatte, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 3 Uhr, in einem Lippstädter Gewerbegebiet mit ihrem Opfer getroffen. Der 20-jährige mutmaßliche Mittäter stieg mit der Frau in das Auto des Opfers ein. Dort bedrohte der Lippstädter den 49-Jährigen mit einer Schusswaffe und zwang ihn zu einer Bank zu fahren und dort Geld abzuheben. Das Opfer musste daraufhin die beiden Tatverdächtigen wieder zurück in das Gewerbegebiet fahren. Dort entwendeten sie ihm noch unter anderem sein Handy und ein Schlüsselbund. Anschließend flüchteten die beiden Räuber fußläufig in Richtung Rixbecker Straße. Nachdem das Opfer die Polizei verständigt hatte, konnten die Tatverdächtigen, unter anderem im Rahmen einer Wahllichtbildvorlage, identifiziert werden. Am Donnerstagmorgen wurde die Wohnanschrift des Lippstädters durchsucht. Er und seine Mittäterin konnten dort durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Beide Tatverdächtigen streiten die Tat ab. Mit Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn wurden die beiden Tatverdächtigen dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. (reh)

