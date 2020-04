Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Aufgefahren

Warstein (ots)

Ein 31-jähriger Autofahrer aus Arnsberg befuhr am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, die Rüthener Landstraße (B516) in Richtung Rüthen. Er erkannte hierbei eine 65-jährige Autofahrerin aus Warstein zu spät, welche sich noch auf der B516 in gleicher Fahrtrichtung befand und anhielt, um in den Drewerweg abzubiegen. In Folge dessen fuhr er der Warsteinerin mit seinem Wagen auf. Durch den Aufprall wurde die 65-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von Schätzungsweise 3.500 Euro. (reh)

