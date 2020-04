Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Geschlagen und getreten

Werl (ots)

Um einen Streit zu klären verabredeten sich drei jugendliche Mädchen mit einer 14-Jährigen Soesterin am Mittwochabend, gegen 19.45 Uhr, im Werler Stadtpark. Nach einer Beleidigung kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf die Soesterin geschlagen und getreten wurde. Als zwei Zeuginnen damit drohten die Polizei zu rufen ließen die drei Jugendlichen von ihrem Opfer ab und entfernten sich. Nach Angaben des Opfers waren auch noch circa 15 weitere Personen anwesend, die sich jedoch nicht an der Auseinandersetzung beteiligt haben. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 02922-91000, zu melden. (reh)

