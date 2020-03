Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Kollision in letzter Sekunde verhindert

Gerade noch davon gekommen ist eine Fußgängerin am gestrigen Mittag in Bad Mergentheim. Die 51-Jährige wollte einen Fußgängerüberweg überqueren und wurde hierbei offensichtlich von einer 31-jährigen Mercedes-Fahrerin übersehen. Die Pkw-Lenkerin, die nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen während der Fahrt wohl ihr Handy in der Hand hielt und telefonierte, fuhr ohne abzubremsen, geschweige denn anzuhalten über den Fußgängerüberweg. Nur durch die geistesgegenwärtige Reaktion und eine schnelle Rückwärtsbewegung der Fußgängerin konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Fußgängerin blieb unverletzt. Gegen die Fahrerin des Mercedes wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Weikersheim: Feuerwehr im Einsatz

Falscher Alarm- das hieß es glücklicherweise am gestrigen Abend in der Deutschordenstraße in Weikersheim. Mit einem Großaufgebot an Feuerwehrmännern und Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Weikersheim an, nachdem ein Anwohner meldete, dass aus einem Schornstein eines Hauses Funken sprühen würden. Die Freiwillige Feuerwehr Weikersheim konnte beim Eintreffen nichts mehr feststellen. Durch die Feuerwehr wird nun vermutet, dass Glanzruß abgebrannt ist und deswegen die Funken zu sehen waren. Für den Bewohner bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.

Großrinderfeld: Kurioser Fleisch-Fund

Mehrere vermeintliche Giftköder wurden am Abend des gestrigen Tages durch eine 44-jährige Spaziergängerin in Großrinderfeld in der Paimarer Str. in Richtung der Autobahnüberquerung entdeckt. Beim Vorbeilaufen entdeckte sie die sieben Fleischstücke, die in einem Gebüsch abgelegt waren und rief die Polizei. Zur Erleichterung aller handelte es sich bei den Fleischstücken aber nicht um Giftköder, sondern augenscheinlich um Schlachtabfälle, die in dem Gebüsch entsorgt wurden. Das unerlaubte Entsorgen von Schlachtabfällen stellt einen Verstoß sowohl gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz als auch gegen das Tierkörperbeseitigungsgesetz dar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Wertheim: Verkehrsunfall wegen medizinischem Notfall

Offensichtlich wegen eines medizinischen Notfalls verlor ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer am vergangenen Montagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer befand sich auf einem Supermarktparkplatz, als er plötzlich Vollgas gab, einen Halbkreis fuhr und dann mit seinem Pkw gegen einen auf dem Parkplatz abgestellten Opel prallte. Der Mercedes-Fahrer wurde vor Ort durch DRK und Notarzt betreut und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des beschädigten Opels befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in ihrem Wagen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

