POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.03.2020 mit mehreren Berichten aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld: Ungehöriges Benehmen

Am Dienstagnachmittag legte ein Lastwagenfahrer in Bretzfeld/Bitzfeld auf der Heilbronner Straße ein unmögliches Benehmen an den Tag. Aufgrund der dortigen Baustelle wurde ihm der Weg durch einen Bagger versperrt. Anstatt aber abzuwarten, bis der Weg wieder frei war, entschied der Fahrer des Lkw sich dazu, sein Fahrzeug zu verlassen und den Bauarbeiter zu beleidigen. Dieser hatte ihm lediglich erklärt, dass er hier nicht druchkommt. Der ungehaltene 44-Jährige muss jetzt mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen.

Öhringen: Unfall mit einem Schwerverletzten auf der Autobahn

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es auf der A 6 zwischen den Ausfahrten Örhingen und Bretzfeld auf der Gemarkung der Gemeinde Öhringen zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Aus bislang unbekannter Ursache prallte ein Fiat auf einen vorausfahrenden Lastwagen. Nach dem Aufprall kam der Pkw rechts von der Straße ab und blieb erst einige Meter weiter an einem Baum stehen. Der 26-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Lkw blieb bei dem Unfall unverletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. Die Autobahn musste für die Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

