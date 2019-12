Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Wolpertshausen: Autobahn nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Wolpertshausen (ots)

Ein mit rund einem Promille deutlich alkoholisierter Lkw-Fahrer befuhr in der Nacht zum Dienstag, gegen 2:30 die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn und kam kurz vor der Kochertalbrücke zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend prallte er gegen die Mittelleitplanke und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 85.000 Euro geschätzt. Die Autobahn ist derzeit noch bis ca. 7:45 Uhr vollgesperrt, die Räumungsarbeiten laufen. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, es staut sich auf einer Länge von ca. 18 km. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Crailsheim umgeleitet.

