Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrrad entrissen

Rastatt (ots)

Was einen 23 Jahre alten Mann am späten Montagabend auf dem Murgdamm, unweit einer Gaststätte in der Murgstraße, dazu bewogen hat, einer 19 Jahre alten Frau deren Fahrrad zu entreißen,ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Fest steht, dass der mit rund zwei Promille alkoholisierte Angreifer das Velo der Heranwachsenden kurz vor Mitternacht gegen deren Willen und unter Gewaltanwendung an sich genommen hat und damit wegfahren wollte. Trotz der Unterstützung eines hinzubekommenden Bekannten der Fahrradbesitzerin konnte der mit Beleidigungen um sich werfende 23-Jährige zunächst nicht aufgehalten werden. Unmittelbar nach Fahrtantritt kam der mutmaßliche Dieb allerdings zu Fall und ging letztlich doch zu Fuß und ohne Fahrrad seines Weges. Hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Rastatt konnten den Flüchtenden kurze Zeit später vorläufig festnehmen. Während den polizeilichen Maßnahmen, wozu unter anderem die Erhebung einer Blutprobe zählte,zeigte der vorläufig Festgenommene erhebliche Stimmungsschwankungen. Die restliche Nacht musste der Delinquent in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Die 19-Jährige und deren Bekannter blieben nach aktuellem Sachstand unverletzt. Die weiteren Ermittlungenhaben zwischenzeitlich die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt übernommen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell