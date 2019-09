Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Vier Wohnungen in Betrugsverfahren durchsucht

Nordhorn (ots)

Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes aus Lingen haben am Dienstmorgen mit Unterstützung umliegender Dienststellen und Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei Osnabrück insgesamt vier Wohnungen in Nordhorn durchsucht. Mitglieder zweier deutsch-libanesischer Großfamilien stehen in Verdacht, eine Frau aus Nordhorn zwischen Anfang Juni und Mitte August um etwa 200.000 Euro betrogen, beziehungsweise diese zur Überweisung des Geldes auf unterschiedliche Konten genötigt zu haben. Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen in einer konzentrierten Aktion vier Durchsuchungsbeschlüsse bei den Familien umgesetzt. Die Beamten fanden einen vierstelligen Bargeldbetrag und konnten zusätzlich weitere Beweismittel beschlagnahmen. Wo sich der Rest des erlangten Geldes befindet ist unklar. Zwei zunächst vorläufig festgenommene Beschuldigte wurden nach Vernehmung und weiteren polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

