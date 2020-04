Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auto zerkratzt

Soest (ots)

Ein Zeuge konnte am Dienstagnachmittag, gegen 16.55 Uhr, eine 78-jährige Soesterin dabei beobachten, wie diese an einem Wagen auf dem Wilhelm-von-Holland-Weg vorbeiging. Hierbei hörte er ein kratzendes Geräusch. Der Kotflügel eines dort geparkten Wagens wies danach einen Kratzer auf. Der Mann sprach die Rentnerin an, worauf sie sich sofort entfernte. Er folgte ihr und informierte telefonisch die Polizei. Die Beamten stellten anschließend die Personalien der 78-Jährigen fest, welche die Tat jedoch abstreitet. Um sich zu entlasten zeigte sie den Polizisten noch ein Schlüsselbund, welches augenscheinlich keine Lackanhaftungen aufwies. (reh)

