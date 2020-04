Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Lkw-Fahrer/-in gesucht

Lippetal (ots)

Am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Lkw-Fahrer aus Lünen die Herzfelder Straße in Richtung Herzfeld, als ihm ein grau/roter Lastkraftwagen mit Kastenaufbau, leicht auf seiner Fahrbahnseite, entgegenkam. In Folge dessen kollidierten die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge. Der 27-Jährige wurde durch herumfliegende Trümmerteile des Spiegels leicht verletzt. Er hatte zum Unfallzeitpunkt die Seitenscheibe heruntergelassen. Die Polizei bittet nun den Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Lkw oder weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell