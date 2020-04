Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Versuchter Einbruch Am Seel

Soest (ots)

Einbrecher versuchten zwischen, Montagnachmittag und Dienstagmorgen, in ein Restaurant in der Straße "Am Seel" einzubrechen. Sie scheiterten jedoch an der Außentür. Zeugen die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

