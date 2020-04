Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Unfall beim Abbiegen

Rüthen (ots)

Am Montag, um 16:20 Uhr, kam es auf der B 516 in Höhe des Abzweigs Richtung Suttrop zu einem Unfall. Ein 57-jähriger Mann aus Meschede war mit seinem VW Golf aus Richtung Brilon kommend unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei übersah er den entgegen kommenden Seat Mii einer 57-jährigen Frau aus Rüthen. Es kam zur Kollision, bei der die Rüthenerin leicht verletzt wurde. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 10.000,- EUR geschätzt. Unfallursächlich könnte die tief stehende Sonne gewesen sein. (lü)

