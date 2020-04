Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede-Echthausen - Motorradfahrer leicht verletzt

Wickede (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der Ruhrstraße bei Echthausen zu einem Unfall. Ein 22-jähriger Fröndenberger war mit seinem Motorrad in Richtung Echthausen unterwegs, als er ausgangs einer Kurve, nach eigenen Angaben, durch einen Fahrfehler ins Trudeln geriet. Er stürzte und das Motorrad rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo es mit dem Auto eines 28-jährigen Wickeders kollidierte. Der 22-Jährige hatte sich rechtzeitig von seinem Gefährt trennen können und kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11000 Euro. (wo)

