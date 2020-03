POL-KI: 200318.1 Kiel: 61-Jähriger überfallen - Polizei sucht Zeugen

Polizeidirektion Kiel

Am frühen Mittwochmorgen ist ein 61 Jahre alter Mann in der Kieler Innenstadt überfallen und beraubt worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Nach Angaben des 61-Jährigen befand er sich gegen 04:45 Uhr an der Bushaltestelle in Höhe Martensdamm / Jensendamm und wartete auf seinen Bus in Richtung Innenstadt. Dort sei der Täter auf ihn zugekommen und habe zunächst nach Zigaretten und Kleingeld gefragt.

Nachdem er beide Aufforderungen verneint habe, soll sich der Täter zunächst kurz entfernt haben, dann aber zurückgekehrt sein. Er soll den Mann mit einer Schere bedroht und anschließend mit dieser die Brusttasche seines Hemdes zerschnitten haben, um so an die Wertsachen zu gelangen. Anschließend soll der Täter zu Fuß in Richtung Küterstraße geflüchtet sein.

Der 61-Jährige beschrieb den Täter als etwa 20 Jahre alt, ca. 165cm bis 170cm groß, dunkelhaarig und schlank. Er soll eine dunkelgelbe Jacke, eine schwarze Hose, dunkle Schuhe und eine dunkelgrüne Mütze mit grauem Rand getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter 0431 / 160 3333 entgegen.

