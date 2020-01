Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Weiterer Fahrzeugeinbruch

Iserlohn (ots)

Ergänzung zur heutigen Meldung, 11.11 Uhr "Diebe durchsuchen Fahrzeuge") In der Teichstraße gab es in der Nacht zum Dienstag einen dritten Pkw-Einbruch, bei dem Täter mutmaßlich das Keyless-Go-Signal abgefangen haben. Am Montagabend gegen 18 Uhr war noch alles in Ordnung. Am nächsten Morgen stellte die Besitzerin des VW Tiguan fest, dass die Türen nicht mehr verschlossen waren und Handschuhfach und Mittelkonsole durchsucht wurden. Es sei jedoch nichts entwendet worden.

