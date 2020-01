Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Beliefern bestohlen

Kierspe (ots)

Beim Beliefern wurde heute Morgen an der Friedrich-Ebert-Straße ein Fahrer bestohlen. Gegen 6.45 Uhr stoppte der Fahrer seinen Wagen an dem Supermarkt. Während er dort Waren ablieferte, muss ein Unbekannter die Tür geöffnet und den Rucksack des Fahrers herausgezogen haben. Darin steckten eine kleinere Summe Bargeld, Personalpapiere, Bankkarte und Handy. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Tel. 02354/9199-0.

