Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreijähriger stirbt nach Fenstersturz aus der 3. Etage

Iserlohn (ots)

Nach einem Fenstersturz ist am Dienstagabend ein dreijähriges Kind gestorben. Der Junge fiel um 17.20 Uhr in Iserlohn aus der dritten Etage auf den Gehweg des Lasbecker Weges. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei hielten sich die Eltern in Nachbarräumen auf, während der Dreijährige mit seinen beiden Geschwistern (2 und 4) spielte. Der ältere Sohn sei in die Küche gekommen und habe berichtet, dass der Bruder aus dem Fenster gefallen sei. Einsatzkräfte der Feuerwehr reanimierten den Jungen im Rettungswagen. Der fast Vierjährige wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Klinik geflogen, wo er am Abend seinen Verletzungen erlag. Die Polizei informierte das Jugendamt. Die Ermittlungen laufen.

