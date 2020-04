Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - In Stall eingebrochen

Lippetal (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Montag und Dienstag in einem Stall, der auch als Lagerraum benutzt wird, an der Soester Straße in Oestinghausen ein. Um in das Gebäude zu gelangen hebelten sie ein Fenster auf. Ob sie hierbei etwas entwenden konnten, muss noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

