Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperbruch - Von Sonne geblendet

Lippstadt (ots)

Von der Sonne geblendet wurde am Mittwochmorgen, gegen 8.15 Uhr, ein 41-jähriger Autofahrer aus Lippstadt, als er vom Goldammerweg in die vorfahrtberechtigte Ostlandstraße einbiegen wollte. Aufgrund dessen übersah er eine 52-jährige Autofahrerin aus Lippstadt, die zu dieser Zeit die Ostlandstraße von Lipperbruch aus in Richtung Bad Waldliesborn befuhr. Trotz einer Vollbremsung konnte sie einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.600 Euro. (reh)

