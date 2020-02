Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit unbekanntem Geschädigten Landau, Industriestraße Samstag, 22.02.2020, 12:45 Uhr

Landau (ots)

Am Samstagmittag kam es vermutlich in der Industriestraße in Landau zu einem Verkehrsunfall. Der 82-Jährige Unfallverursacher war zunächst im Real in Landau einkaufen und fuhr dann nach eigenen in Richtung Ostring. Welche Straße er dabei genau befuhr konnte er leider nicht mehr mit Sicherheit angeben. Beim Abbiegen nach rechts in den Ostring vernahm er ein Geräusch und stellte schließlich fest, dass sein rechter Außenspiegel beschädigt war. Augenscheinlich war er mit dem linken Außenspiegel eines geparkten Fahrzeuges kollidiert. Ein beschädigtes Fahrzeug konnte jedoch weder durch ihn noch durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Am Fahrzeug des 82-Jährigen entstand ein Sachschaden von etwa 150EUR.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

