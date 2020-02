Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf A65, PKW überschlägt sich mehrfach, Verursacher unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, den 23.02.2020, gegen 07:00 Uhr, befuhr der 24-jährige BMW-Fahrer die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf der linken Spur. Etwa 2 Kilometer vor der Anschlussstelle Landau Nord geriet er auf den rechten Fahrstreifen, kollidierte dort mit einem Suzuki Jimny, welcher sich daraufhin mehrfach überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Der BMW schleuderte über die Fahrbahn und kam im Bereich des Grünstreifens zum Stehen. Hierbei lösten alle Airbags aus. Der 24-jährige Fahrer des BMW sowie der 63-jährige Fahrer des Suzuki wurden schwerverletzt in Landauer Krankenhäuser eingeliefert. Lebensgefahr besteht jedoch glücklicherweise nicht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden von insgesamt 25.000 Euro. Auch wurden durch den Unfall 2 Leitpfosten beschädigt. Unfallursächlich dürfte die Alkoholisierung des BMW-Fahrers von 1,7 Promille gewesen sein. Aufgrund von erforderlichen Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten musste die Autobahn für rund 2,5 Stunden voll gesperrt werden. Hierfür wurde die Autobahnmeisterei Kandel verständigt. Durch die Sperrung kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Bergung des Suzuki Jimny durch ein Abschleppunternehmen war nur mittels eines Krans möglich. Der BMW-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

