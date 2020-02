Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzungen bei Faschingsumzug in Wörth

Wörth (ots)

Während der Brauchtumsveranstaltung am 22.02.20 in Wörth kam es trotz polizeilicher Präsenz zu 2 Körperverletzungsdelikten. Zum einen kam es zum Streit zwischen zweier Gruppen Jugendlicher, in dessen Verlauf ein noch unbekannter, männlicher Täter mit der Hand einen 32-jährigen Mann schlug der zwischen den rivalisieren Gruppen schlichten wollte. Der Mann erlitt eine leichte Verletzung im Wangenbereich.

Ein 54-jähriger Mann wurde in der Moltkestraße durch zwei noch unbekannte, männliche Personen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Einer der unbekannten Jugendlichen schlug dem Geschädigten nach derzeitigem Stand grundlos einen Trinkbecher ins Gesicht, wodurch der Geschädigte am linken Auge verletzt wurde.

Entsprechende Strafverfahren mit Folgeermittlungen wurden eingeleitet, Zeugenhinweis werden gerne unter der Rufnummer 07271-92210 oder per mail unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegengenommen.

