Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Führerscheinentzug nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, 22.02.2020, 02:05 Uhr

Niederotterbach (ots)

10 Tsd. Euro Schaden und eine blutende Nase ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der L545 aus Richtung Steinfeld kommend in FR Bad Bergzabern. An der Kreuzung L545/K25 wollte der alleinbeteiligte 26-jährige Verkehrsteilnehmer nach links in die K25 in Richtung Oberotterbach abbiegen. Hierbei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinfluss (über 1,3 Promille) mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde er glücklicherweise nur leicht verletzt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

