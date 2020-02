Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung durch unbekannten Täter Landau, Ostbahnstraße Freitag, 21.02.2020, 20:40 Uhr

Landau (ots)

Opfer einer Körperverletzung wurde am Freitagabend ein 19-jähriger Heranwachsender in der Nähe des Schwanenweihers in Landau. Der 19-jährige war gerade als Fußgänger in der Ostbahnstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ihm auf Höhe des Schwanenweihers zwei männliche, ihm unbekannte Personen entgegenkamen. Einer der Männer war sichtlich verhielt sich aggressiv und fluchte vor sich hin. Als der 19-jährige an den beiden verbeilaufen wollte, bekam er unvermittelt einen Schlag gegen den Kopf. Anschließend liefen die beiden unbekannten Männer weiter in Richtung Hauptbahnhof. Der 19-jährige erlitt durch die Tat eine Beule im Bereich des Kopfes.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

