POL-PDLD: Freimersheim - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bei dem Versuch einem Hasen auszuweichen verunfallte ein 29-jähriger aus der Verbandsgemeinde Rülzheim am Freitagabend gegen 23:00 Uhr, wobei seine 19-jährige Beifahrerin aus Neustadt leicht verletzt wurde. Mit seinem Ford befuhr der Verunfallte die L540 von Altdorf kommend in Fahrtrichtung Freimersheim. Kurz vor der Freimersheimer Mühle durchfuhr er eine Linkskurve, in welcher er einem Hasen auf der Fahrbahn auswich. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch Gegenlenken gelang es ihm auf die Fahrbahn zurückzukehren, wo sich das Fahrzeug drehte und mit der Fahrerseite gegen ein Brückengeländer schlug. Die Beifahrerin erlitt Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule, des Kopfes und des Knies. Sie wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst versorgt. Am verunfallten Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Am Brückengeländer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500EUR.

