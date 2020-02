Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 20.02.2020, 12.05 Uhr Zusammenstoß mit Radfahrer unter Drogeneinfluss

Landau (ots)

Ein 37-jähriger PKW-Fahrer fuhr im Horstring von einem Firmengelände in den Horstring ein, übersah hierbei jedoch einen von rechts kommenden 49-jährigen Radfahrer, welcher verbotswidrig den Radweg in falscher Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte zu Boden, verletzte sich jedoch nur leicht. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum bei dem PKW-Fahrer, was ein anschließend durchgeführter Test bestätigte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

