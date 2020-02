Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sankt Martin - körperliche Auseinandersetzung auf Faschingsfeier

Bild-Infos

Download

Sankt Martin (ots)

Bei einer Faschingsveranstaltung im Gemeindezentrum in Sankt Martin kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Streit zwischen mehreren jungen Frauen. Aus bislang ungeklärten Gründen wurde eine 20-jährige zunächst von einer ihr unbekannten Frau beleidigt. Als die Geschädigte auf dem Weg nach Hause war, wurde sie von einer weiteren Frau umgestoßen und verletzte sich hierbei. Am Boden liegend wurde sie von weiteren Begleiterinnen attackiert. Die Geschädigte wurde an den Haaren gezogen und erlitt Kratzwunden im Gesicht. Die beteiligten Frauen wurden durch einen einschreitenden Gast getrennt. Der Vorfall wurde erst am nächsten Vormittag bei der Polizeiinspektion in Edenkoben zur Anzeige gebracht.

Hinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Leo Enderes



Telefon: 06323 955 140

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell