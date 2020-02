Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Flucht Bornheim, Hornbachstraße Freitag, 21.02.2020, 17:00 Uhr - 17:15 Uhr

Landau (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf dem Parkplatz des Hornbach Baumarktes in Bornheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der derzeit noch unbekannte Unfallverursacher flüchtete. Die 45-jährige Geschädigte stellte ihren PKW, ein Peugeot, gegen 17:00 Uhr vorwärts in einer Parklücke auf dem besagten Parkplatz ab. In ihrer etwa 15-minütigen Abwesenheit wurde der PKW am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Vermutlich weil der unbekannte Unfallverursacher zu schnell in die freie Parklücke einfuhr. Am Fahrzeug der 45-jährigen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

