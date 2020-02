Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Räuberischer Diebstahl Landau, Kronstraße Freitag, 21.02.2020, 14:30 Uhr

Landau (ots)

Am späten Freitagmittag kam es in der C&A Filiale in Landau zu einem räuberischen Diebstahl. Zunächst beobachtete der Ladendetektiv des C&A zwei weibliche Personen dabei, wie sie von mehreren Kleidungsstücken die Etiketten entfernten und die Kleidungsstücke dann in ihre jeweiligen Taschen deponierten. Als die beiden unbekannten Täterinnen das Kleidergeschäft dann verlassen wollten, ohne die Ware zu bezahlen, wurden sie durch den Ladendetektiv und die Filialleiterin zunächst gestoppt. Eine der Frauen konnte jedoch in einem günstigen Moment die Flucht ergreifen, während die andere Täterin der Filialleiterin mit der Faust in den Bauch schlug und dann ebenfalls flüchtete. Der Ladendetektiv konnte die beiden Frauen zuerst verfolgen, verlor sie dann allerdings aus den Augen. Die Filialleiterin wurde durch den Schlag in den Bauch glücklicherweise nicht weiter verletzt.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell