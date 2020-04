Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Oberbergstraße - Mit dem Auto in den Graben

Werl (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.05 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Autofahrer vom Möhnesee die Kreisstraße (K2) aus Richtung Niederbergstraße kommend in Richtung Westönnen. Kurz vor der Einmündung zum Bahnhofsweg kam der 59-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Durch den Unfall wurden ebenfalls ein Verkehrszeichen, ein Betonhäuschen und ein Zaun beschädigt. Ein Rettungswagen brachte den Autofahrer zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Da im Rahmen der Unfallaufnahme ein technischer Defekt nicht auszuschließen war, stellten die Beamten den Unfallwagen sicher. Der entstandene Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. (reh)

