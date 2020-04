Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Volltrunken am Steuer eingeschlafen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Freitagmorgen wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt in der Gartenfeldstraße ein Pkw in Augenschein genommen, welcher mit noch laufendem Motor am Fahrbahnrand stand. Der Fahrer des Fahrzeugs lehnte schlafend über dem Lenkrad. Im Fahrzeug befanden sich dutzende leere Bierflaschen. Bei der Kontrolle des Fahrers zeigte sich, dass dieser mit über 2 Promille nach Abstellen des Fahrzeugs eingeschlafen war. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

