Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Verkehrsunfall - Fahrer unter Drogeneinfluss

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Freitag Abend gegen 18 Uhr beobachtete ein Zeuge im Rückspiegel seines Fahrzeugs, wie der hinter ihm fahrende Pkw zunächst im "Zick-Zack" fuhr und hierbei mit zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos zusammenstieß. Anschließend fuhr das Fahrzeug davon, wobei sich der Zeuge das Kennzeichen merken konnte. Durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Käfertal konnte das Fahrzeug und der dazugehörige Fahrer an der Halteranschrift angetroffen werden. Der 20-jährige Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Daher wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro.

