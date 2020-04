Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Betrunkener Mann geht auf Polizeibeamte los.

Mannheim-Oststadt (ots)

Ein betrunkener Mann ging am Freitagabend im Stadtteil Oststadt auf Polizeibeamte los. Die Beamten wurden gegen 20.30 Uhr verständigt, da der 40-jährige Mann und seine 44-jährige Begleiterin betrunken vor einer Tankstelle in der Mollstraße lagen. Die 44-Jährige wurde durch ihren Sohn abgeholt. Während die Beamten der Frau zum Fahrzeug des Sohnes halfen, kam der 40-Jährige auf die Polizisten zu und trat einer Beamtin gegen das Knie, die hierdurch eine Prellung erlitt. Daraufhin versuchte er, mit geballten Fäusten nach den Ordnungshütern zu schlagen. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und ihm wurden Handschließen angelegt. Nach dem Transport zum Polizeirevier Mannheim-Oststadt wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er Anzeichen für Alkohol- und Drogenkonsum auswies. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Ein Drogentest war indes nicht möglich. Der Mann wurde, nachdem er seinen Rausch ausgeschlafen hatte, in den Morgenstunden des Samstags wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Körperverletzung ermittelt.

