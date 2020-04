Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bahnstadt: 62-jähriger Mann betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Heidelberg-Bahnstadt (ots)

Am Freitagabend war ein 62-jähriger Mann im Stadtteil Bahnstadt betrunken mit seinem Fahrrad unterwegs. Er fiel einer Polizeistreife gegen 21.30 Uhr auf dem Radweg "Am Bahnbetriebsswerk" auf, da er starke Schlangenlinien mit einem Ausschlag von rund zwei Metern fuhr. Daraufhin wurde er von den Beamten gestoppt und kontrolliert. Er zeigte sich sehr aggressiv und renitent. Daher kündigten die Beamten den Einsatz der Bodycam an und starteten die Aufnahme. Anschließen bemerkten sie sogleich massiven Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Zudem zeigte er starke motorische Defizite, so schwankte er stark und konnte nur mit Mühe sicher stehen. Auf die Aufforderung, sein Rad abzustellen, nahm er dieses und warf es in den dortigen Graben. Einen Atemalkoholtest wollte der Mann zunächst nicht durchführen. Als er sich wenig später dann doch bereit erklärte, den Test zu machen, gelang es ihm auch nach mehrmaligen Anläufen korrekt in das Gerät zu pusten. Er wurde anschließend zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Fahrrad wurde sichergestellt um beim Polizeirevier untergestellt. Während der gesamten polizeilichen Maßnahmen gab der 62-Jährige unverständliche und unzusammenhängende Äußerungen von sich.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

