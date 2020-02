Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch-Schatthausen: Von Fahrbahn abgekommen und Baum touchiert; Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Wiesloch-Schatthausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag, kurz vor 12 Uhr, wurde ein 37-jähriger Toyota-Fahrer leicht verletzt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 15.000.- Euro.

Der Mann war auf der L 547 von Mauer in Richtung Schatthausen unterwegs, als er ca. 200 Meter vor dem Kreisverkehr an der K 4160, aus bislang unbekannten Gründen, nach rechts von der Fahrbahn abkam, zunächst einen Baum touchierte und anschließend in einem Graben liegen blieb.

Nachdem er aus seinem Fahrzeug geborgen war, wurde der 37-Jährige mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Die Bergung seines Fahrzeuges gestaltet sich schwierig. Hierzu musste die L 547 kurzzeitig gesperrt werden. Bergungs- und Abschleppvorgang werden sich noch bis nach 15 Uhr hinziehen.

