Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Hochwertiges Auto verschwunden und wenig später wieder aufgetaucht - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots)

Am frühen Samstagmorgen meldete sich ein Geschädigter der Polizei, dass sein Fahrzeug, das vor seinem Anwesen im Stadtteil Rheinau abgestellt war, verschwunden sei. Er hatte seine Mercedes E-Klasse gegen 16 Uhr in der Einfahrt seines Wohnhauses in der Otterstadter Straße abgestellt. Kurz nach Mitternacht bemerkte er, dass das Fahrzeug verschwunden sei. Zudem fehle einer der Fahrzeugschlüssel. Gegen 1.30 Uhr konnte eine Polizeistreife das Fahrzeug auf einem Parkplatz im Karolinger Weg im Stadtteil Hochstätt wieder aufgefunden werden. Er wies weder Aufbruchspuren noch sonstige Beschädigungen auf. Offenbar war das Fahrzeug mit Schlüssel geöffnet und gestartet worden. Wie der oder die Täter in den Besitz des Schlüssels gelangten, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, denen das Fahrzeug rund um den Tatort und Auffindeort aufgefallen ist oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell