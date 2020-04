Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Fenster aufgehebelt

Anröchte (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Fenster an einem Mehrfamilienhaus in der Dolomitstraße in Anröchte auf. Nachdem sie die Wohnung betreten hatten, durchwühlten sie diverse Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen machten die Einbrecher jedoch keine Beute. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02941-91000, zu melden. (reh)

