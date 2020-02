Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geklautes Fahrrad sofort über Kleinanzeige verkauft

Minden (ots)

Einer Schülerin wurde am Dienstag, einen Tag vor ihrem 18. Geburtstag, ein so gut wie neuwertiges Fahrrad entwendet. Der mutmaßliche Täter hat dies vermutlich unmittelbar danach über eine ebay Kleinanzeigen angeboten und auch verkauft. Nun hofft die Polizei, über den Käufer an den Dieb zu gelangen.

Die Jugendliche hatte ihr Fahrrad am Mittwochvormittag vorm Besselgymnasium abgestellt und angeschlossen. Letztmalig wurde es dort gegen 11 Uhr gesehen. Als die Schülerin nach Schulschluss gegen 15 Uhr nach Hause fahren wollte, stellte sie den Diebstahl fest. Aufgrund einer sofortigen Recherche konnte das Fahrrad auf eBay-Kleinanzeigen entdeckt werden. Hier war es bereits gegen 13.53 Uhr zum Angebotspreis von 250 Euro eingestellt worden. Nach 15.30 Uhr war es vermutlich bereits verkauft, da die Anzeige zu dem Zeitpunkt schon entfernt war. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein neuwertiges schwarzes Damenrad der Marke Gudereit, Modell Comfort 7.0, 28 Zoll.

Hinweise zu diesem Fall bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

Die Polizei warnt Käufer davor, arglos scheinbar neue Gegenstände zu stark reduzierten Preisen ungeprüft zu erwerben. Diese könnten auch aus einer Straftat stammen. Lassen sie sich sicherheitshalber den Eigentumsnachweis beziehungsweise den Kaufbeleg zeigen. In dessen Besitz sollten Verkäufer von Neuware normalerweise noch sein.

