POL-HM: Zwei Blutproben nach Trunkenheitsfahrten

Bad Pyrmont (ots)

Am 23.03.2019, gegen 01.15 Uhr, wurde auf der Bahnhofstraße ein 31-jähriger Mann aus Ottenstein mit seinem Opel Astra von einer Polizeistreife angehalten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine AAK von knapp einem Promille. Am 24.03.2019, gegen 03.30 Uhr, wurde auf der Straße "Auf der Schanze" ein 28-jähriger Mann aus Bad Pyrmont mit seinem Audi A4 angehalten, der bei einem Atemalkoholtest einen Wert von knapp 0,8 Promille aufwies. In beiden Fällen wurde im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens eine Blutprobe von den Fahrzeugführern entnommen und zunächst die Weiterfahrt untersagt. Die Führerscheine wurden den Betroffenen bis zur Auswertung der Blutproben belassen, so dass die Fahrzeugführer am nächsten Tag wieder fahren dürfen.

