FW-EN: Ausgelöst Heimrauchmelder

Zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Heimstraße wurde die Feuerwehr Ennepetal am Freitag , 03.04.2020 , um 16:18 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte an der Einsatzstelle wurde das Gebäude sofort kontrolliert. Es handelte sich lediglich um angebranntes Essen auf einem Elektroherd. Das Gebäude wurde gelüftet . Insgesamt waren 9 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen eingesetzt. Der Einsatz war für die Feuerwehr gegen 17:32 Uhr beendet.

