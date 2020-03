Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Rauchmelder

Ennepetal (ots)

Am Dienstag den 31.03.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 19:30 Uhr in die Heimstraße zu einem ausgelösten Rauchmelder alarmiert. Nach ausgiebiger Erkundung konnte in dem betroffenen Gebäude kein Schadenfeuer ausfindig gemacht werden .Eingesetzt war die Hauptamtliche Wache mit einem Hifeleistungslöschfahrzeug, einer Drehleiter, einem Tanklöschfahrzeug und einem Kommandowagen. Der Einsatz endete um 19:59 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell