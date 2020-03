Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verunglückter Forstarbeiter

Ennepetal (ots)

Am Dienstag, den 31.03.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 13:56 Uhr zu einem Waldgebiet "Am Dorn" alarmiert. Bei Forstarbeiten in einem Waldstück kam es zu einem Unfall. Da der Einsatzort ca.800 m von der Straße entfernt war und sich in unwegsamen Gelände befand, rückte die Feuerwehr Ennepetal mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug ,einem Einsatzleitwagen, einem Tanklöschfahrzeug und einem Gerätewagen Technik aus. Dieses Fahrzeug ist speziell ausgestattet für solche Einsätze, und ermöglicht einen liegenden Transport eines Verletzten aus schwierigem Gelände. Aufgrund der schwere der Verletzung wurde ebenfalls ein Rettungshubschrauber angefordert ,der auf einer nahegelegenen Wiese landete. Die Hubschrauberlandung wurde ebenfalls durch die Feuerwehr abgesichert .Die Feuerwehr unterstützte den anwesenden Rettungsdienst bei der Rettung des Verletzten und beendete Ihren Einsatz um 15:16 Uhr. Während der Einsatzzeit wurde der Grundschutz für die Stadt Ennepetal durch den Löschzug 1 sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell