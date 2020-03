Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst, Wohnungsbrand

Ennepetal (ots)

Am 23.03.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:25 Uhr zur Unterstützung für den Rettungsdienst zum Büttenberg alarmiert. Es waren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und sechs Einsatzkräfte vor Ort. Der Einsatz endete um 08:08 Uhr. Um 11:42 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die Gewerbestraße alarmiert. Das Dach eines Anbaus ist bei Reparaturarbeiten in Brand geraten. Der Besitzer konnte es zum Glück noch selber löschen, so dass kein großer Schaden entstand. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle und die angrenzende Fassade mit einer Wärmebildkamera. Es waren ein Einsatzleitwagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug, ein Mannschaftstransportfahrzeug und elf Einsatzkräfte vor Ort. Zusätzlich waren der Löschzug eins und die Löschgruppe Voerde in Bereitschaft am Gerätehaus. Der Einsatz endete um 12:18 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell