Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: 2 Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

2 Einsätze beschäftigten die Feuerwehr Ennepetal am Freitag, den 13.03.2020 Um 07:28 Uhr wurden die Hauptamtliche Wache und die Löschgruppe Voerde zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Hagenerstraße alarmiert. Vor Ort konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die 8 Kräfte der Hauptamtlichen Wache rückten kurz darauf wieder ein. Die Löschgruppe Voerde brauchte nicht ausrücken. Um 17:01 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Erstversorgung eines Patienten in die Gasstraße aus. Der Patient wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Einsatzende für die 4 Feuerwehrbeamten der Hauptwache war um 17:13 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell