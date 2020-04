Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brand am Gebäude

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 02.04.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 19:52 Uhr in die Voerder Straße alarmiert. Auf einem dortigen Balkon war aus unbekannten Gründen ein Balkonkasten in Brand geraten. Das Feuer konnte jedoch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Maßnahmen beschränkten sich auf die Kontrolle des betroffenen Bereiches mittels Wärmebildkamera. Der Einsatz konnte um 20:15 Uhr beendet werden.

