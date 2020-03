Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen - Zeugen nach "Parkplatzrempler" im Industriegebiet gesucht

Hasbergen (ots)

Auf einem Parkplatz im Rugoweg, in Höhe der Hausnummer 14, ereignete sich am Montagmorgen eine Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß zwischen 07.45 und 12 Uhr, vermutlich beim Rangieren, mit einem weißen Fahrzeug gegen einen blauen SUV der Marke Hyundai. Er beschädigte das Auto und setzte seinen Weg fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Hasbergen, Telefon 05405/69111.

